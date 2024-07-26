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США нашли еще $2 миллиарда на оружие для Украины

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  • 26.07.2024, 10:41
  • 1,166
США нашли еще $2 миллиарда на оружие для Украины

Пентагон исправил ошибку в бухгалтерских расчетах.

Министерство обороны США в своих расчетах боеприпасов, ракет и другого оборудования обнаружило ошибку. После ее исправления, Украина сможет получить дополнительные $2 млрд помощи

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что расплывчатое определение стоимости в Законе об иностранной помощи и отсутствие конкретных указаний по оценке привели к несоответствию в отчетной стоимости военной помощи.

Однако исправленная ошибка позволит направить Украине дополнительное оружие на $2 млрд.

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