США нашли еще $2 миллиарда на оружие для Украины

США нашли еще $2 миллиарда на оружие для Украины1
- 26.07.2024, 10:41
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Пентагон исправил ошибку в бухгалтерских расчетах.
Министерство обороны США в своих расчетах боеприпасов, ракет и другого оборудования обнаружило ошибку. После ее исправления, Украина сможет получить дополнительные $2 млрд помощи
Об этом сообщает Reuters.
Издание отмечает, что расплывчатое определение стоимости в Законе об иностранной помощи и отсутствие конкретных указаний по оценке привели к несоответствию в отчетной стоимости военной помощи.
Однако исправленная ошибка позволит направить Украине дополнительное оружие на $2 млрд.