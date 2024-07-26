США нашли еще $2 миллиарда на оружие для Украины 1 26.07.2024, 10:41

1,166

Пентагон исправил ошибку в бухгалтерских расчетах.

Министерство обороны США в своих расчетах боеприпасов, ракет и другого оборудования обнаружило ошибку. После ее исправления, Украина сможет получить дополнительные $2 млрд помощи

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что расплывчатое определение стоимости в Законе об иностранной помощи и отсутствие конкретных указаний по оценке привели к несоответствию в отчетной стоимости военной помощи.

Однако исправленная ошибка позволит направить Украине дополнительное оружие на $2 млрд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com