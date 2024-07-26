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Известный банк будет взимать комиссию за ведение валютных счетов белорусов

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  • 26.07.2024, 10:44
  • 2,038
Известный банк будет взимать комиссию за ведение валютных счетов белорусов

Приняты новые лимиты.

«БНБ-Банк» пересмотрел лимит остатков на валютном счете физлица при котором будет взиматься комиссия за ведение счета.

Брать такую комиссию финансовое учреждение стало в прошлом году. Первоначально она взималась, если на остаток на счету превышает 40 тыс. долларов, потом его снизили до 20 тыс. долларов. С 1 августа лимит понижен до 10 тыс. долларов.

Теперь комиссия будет взиматься, если остаток на счете в последний рабочий день месяца превысит эту сумму. Таким образом, комиссия за ведение счета за август будет рассчитываться в сентябре уже с учетом изменений.

«Если в последний рабочий день месяца суммарный остаток по вашим счетам, включая счета с карточкой:

от 10 000 до 30 000 долларов США в эквиваленте ― применяется фиксированная комиссия 400 BYN;

от 30 000 до 40 000 долларов США в эквиваленте ― применяется фиксированная комиссия 750 BYN;

от 40 000 долларов США в эквиваленте ― применяется комиссия в размере 0,2% от суммы превышения, минимум 1000 BYN. Сумма превышения рассчитывается как суммарный остаток по счетам за вычетом 40 000 долларов США в эквиваленте», — говорится в сообщении банка.

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