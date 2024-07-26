В белорусских вузах появились новые специальности 3 26.07.2024, 10:52

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Будут учить в том числе на операторов дронов.

Ряд белорусских вузов предлагают получить образование по новым специальностям уже с 1 сентября, пишут «Минск-Новости».

БГУ

В новом учебном году на факультете географии и геоинформатики Белoрусского государственного университета откроют специальность «страноведение и переводческая деятельность». Выпускники данного направления смогут работать учителями, переводчиками в профильных организациях и на производстве, в туристических, рекламных и IT-компаниях.

Факультет международных отношений также презентует две новые специальности: «международную конфликтологию» и «международную логистику». Выпускники, получившие квалификацию конфликтолога-международника, будут учиться решать конфликты и поддерживать мир через переговоры и дипломатию. Предполагается, что специалисты по международной логистике будут востребованы в логистических фирмах и транспортных центрах.

БГУИР

В 2024 году Белoрусский государственный университет информатики и радиоэлектроники предлагает новые специальности. Факультет компьютерного проектирования откроет «электронное машиностроение»: студентов будут учить проектировать и разрабатывать системы автоматического управления, в том числе для технологического оборудования. Выпускники данной специальности смогут работать в организации электронной промышленности, в проектно-конструкторских организациях, компаниях по обслуживанию программно-управляемых технических систем различного назначения.

Факультет информационных технологий и управления предлагает специальность «киберфизические системы», выпускники могут стать востребованными специалистами в области системного проектирования, создания, интегрирования, эксплуатации и администрирования программно-аппаратных комплексов и киберфизических систем.

А те, кто обучится специальности «цифровой маркетинг» на инженерно-экономическом факультете, получат знания и навыки для работы в сфере маркетинга как традиционного, так и электронного, а также в IТ-секторе.

БГТУ

В Белoрусском государственном технологическом университете запустится «проектирование, строительство и эксплуатация беспилотных систем». На данном направлении будут готовить специалистов по разработке и использованию беспилотных летательных аппаратов.

Последние четыре года БГТУ предоставляет возможность повышения квалификации и переподготовки специалистов в этой области. По словам ректора, обучение пользуется большим спросом. Поэтому университет планирует начать подготовку кадров на первом уровне высшего образования.

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