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Озябшие дедушки

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  • Андрей Окунь
  • 26.07.2024, 10:58
  • 3,384
Озябшие дедушки
Андрей Окунь

В России произошла «вынужденная деградация».

Народная притча гласит, что е**нутые не знают покоя. А когда народная притча ошибалась? Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах снизится до 40%, а к концу следующей — до 70%.

И снова эти ползучие, жалкие отговорки. Вновь склизкие, мелкохребетные люди перекладывают ответственность, оправдываются и юлят, оставляя за собой виляющий след слизи.

«Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — извернулся Хинштейн.

Да плевать администрации YouTube и на Россию, и на российское законодательство, которое переписывали такие как Хинштейн, чтобы заботливо выстлать всю страну под озябших дедушек. YouTube не получает прибыли от российского сегмента, поэтому и не обращает на него внимания.

Так что «вынужденная деградация» случилась исключительно у Хинштейна и его коллег, а YouTube в России насильно замедляют, потому что после нескольких лет вливаний госбюджета в VK он так и остался дерьмовым видеохостингом, на который всем плевать.

Но никто прямо так не скажет. С людьми будут разговаривать, как с маленькими детьми, которых обязательно надо окружить туманом слов и заковыченных формулировок.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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