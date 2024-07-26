Белорусские грибники объявили старт волны боровиков 26.07.2024, 11:03

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Говорят, что за один поход в лес можно собрать 200 штук.

Уже многие недели белорусские грибники выносят полные лукошки лисичек. Обилие этих жёлтых грибов в этом году поражает всякое воображение. Тем не менее уже многие недели «тихие охотники» ожидали волны боровиков, и, судя по всему, этот момент настал.

Telegraf.news посмотрел, какими находками похвастались грибники на текущей неделе.

Профессиональный грибник и блогер Александр Горбацевич отметил, что волна белых грибов стартанула ещё 24 июля. На страничке в Instagram он показал впечатляющий урожай боровиков, который собрал в паре в Могилёвской области.

«На небольшом участке леса насобирали буквально. Что происходит по всему огромному лесу… Вообще даже сложно представить», — оценил обстановку на 25 июля грибник.

Пользователи паблика «Грибные войска Беларуси» также похвастались своими находками белых грибов.

«Сегодняшняя прогулка — 200 штук», — похвасталась находками за 25 июля жительница Жидковичского района.

«Где-то между Бобруйском и Осиповичами», — отрапортовала белоруска об обстановке на 25 июля.

Нельзя было выйти из леса без боровиков и в Бобруйском районе.

«Вот такая красота, но на 50 %с жителями», — рассказала белоруска об урожае, собранном 24 июля.

Многие грибники отметили, что помимо белых лес полнится подберёзовиками и подосиновиками.

«По сырым низинкам начали просыпаться подберёзовики всех сортов. Червивость составляет около 50 %. Молоденькие почти все чистые, у взрослых чистые только шляпки», — рассказала об обстановке в лесу одна из белорусок.

Белорусская писательница Наталья Батракова, которая также активно ведёт блог «ГрибКино» на YouTube поделилась в Instagram видео со сбором болотных подосиновиков.

Активно делятся своими находками и пользователи тематического телеграм-канала «Грибы Беларуси». Там же грибники делятся и ориентировками, где можно собрать достойный урожай грибов.

«В общем поворот на Колодищи, часа 1.5. Лес сухой, очень много сыроежек, очень много подгруздков белых, немного лисичек, один маленький боровичок, естественно сточенный полностью. Ну и пару ежовиков», — рассказал один из грибников.

«Бегомльское направление — это грибной Клондайк!», — заявил ещё один грибник.

Активно продолжается и лисичковый бум в белорусских лесах. Александр Горбацевич подсчитал, что сейчас хлынула уже седьмая волна этого вида гриба.

Для белорусов сбор лисички открывает возможность для заработка. Сейчас заготовительные пункты принимают лисички по цене от 4 до 10 рублей.

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