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Посол в Турции: Мирная инициатива некоторых стран означает, что 25% территории Украины останется под контролем РФ

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  • 26.07.2024, 11:04
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Посол в Турции: Мирная инициатива некоторых стран означает, что 25% территории Украины останется под контролем РФ

Видение Украиной установления мира - это прежде всего вывод российских войск с украинских территорий.

Некоторые страны предлагают идею «прекращения огня» с перспективой мирных переговоров. Для Украины, однако, это означает, что Россия продолжит контролировать временно оккупированные территории нашей страны.

Об этом посол Украины в Турции Василий Боднар заявил в интервью Euronews.

«Многие страны предлагали идею прекращения огня, но никто не задумывался над тем, что это означает», - отметил он.

По словам дипломата, прекращение огня означает, что «25 процентов территории Украины остается под контролем России», а РФ «выигрывает время для укрепления своих возможностей и усиления сил, чтобы возобновить нападения на Украину»

Посол Украины в Турции подчеркнул, что противодействие российской оккупации - это прежде всего защита территориальной целостности Украины в рамках международного права.

«Любое другое предложение решения не должно приниматься к рассмотрению, и по этой причине мы отклонили его», - отметил Боднар.

Он добавил, что видение Украиной установления мира - это прежде всего вывод российских войск с украинских территорий.

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