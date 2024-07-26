Посол в Турции: Мирная инициатива некоторых стран означает, что 25% территории Украины останется под контролем РФ

Посол в Турции: Мирная инициатива некоторых стран означает, что 25% территории Украины останется под контролем РФ3
- 26.07.2024, 11:04
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Видение Украиной установления мира - это прежде всего вывод российских войск с украинских территорий.
Некоторые страны предлагают идею «прекращения огня» с перспективой мирных переговоров. Для Украины, однако, это означает, что Россия продолжит контролировать временно оккупированные территории нашей страны.
Об этом посол Украины в Турции Василий Боднар заявил в интервью Euronews.
«Многие страны предлагали идею прекращения огня, но никто не задумывался над тем, что это означает», - отметил он.
По словам дипломата, прекращение огня означает, что «25 процентов территории Украины остается под контролем России», а РФ «выигрывает время для укрепления своих возможностей и усиления сил, чтобы возобновить нападения на Украину»
Посол Украины в Турции подчеркнул, что противодействие российской оккупации - это прежде всего защита территориальной целостности Украины в рамках международного права.
«Любое другое предложение решения не должно приниматься к рассмотрению, и по этой причине мы отклонили его», - отметил Боднар.
Он добавил, что видение Украиной установления мира - это прежде всего вывод российских войск с украинских территорий.