В Сеть попала математическая головоломка для скрытых гениев

В Сеть попала математическая головоломка для скрытых гениев2
- 26.07.2024, 11:12
- 1,370
Найдите оптимальный маршрут.
Продавец, живущий в городе А, хочет в течение недели посетить все города от B до P, но не обязательно в алфавитном порядке. В конце своего путешествия ему надо вернуться в A, пишет «Вокруг света».
Важный нюанс: продавец планирует посетить каждый город только один раз.
Синие линии — единственные дороги, соединяющие 16 городов.
Продавец может использовать только прямой маршрут между любыми двумя городами, то есть ему нельзя поворачивать на пересечении двух улиц.
А теперь ответьте: сколько различных маршрутов возможно?