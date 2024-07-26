В Сеть попала математическая головоломка для скрытых гениев 2 26.07.2024, 11:12

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Найдите оптимальный маршрут.

Продавец, живущий в городе А, хочет в течение недели посетить все города от B до P, но не обязательно в алфавитном порядке. В конце своего путешествия ему надо вернуться в A, пишет «Вокруг света».

Важный нюанс: продавец планирует посетить каждый город только один раз.

Синие линии — единственные дороги, соединяющие 16 городов.

Продавец может использовать только прямой маршрут между любыми двумя городами, то есть ему нельзя поворачивать на пересечении двух улиц.

А теперь ответьте: сколько различных маршрутов возможно?

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