«Ракеты «воздух-воздух» в Саках полетели в воздух, вместе с бортами» 26.07.2024, 11:23

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По российской авиабазе ударили четырьмя ракетами ATACMS.

В ночь на 26 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по российскому аэродрому Саки в оккупированном Крыму, сообщают телеграм-каналы ASTRA и «Крымский ветер».

Всего, по данным источника Astra, в сторону военного объекта было выпущено четыре ракеты ATACMS, две из которых были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Одна из ракет попала по складу боеприпасов, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. Двое военнослужащих получили осколочные ранения.

«Ракеты «воздух-воздух» в Саках полетели в воздух. Вместе с бортами», — утверждает источник «Крымского ветра».

Вторая ракета, по данным Astra, поразила место дислокации российской ПВО в 5 км от села Шелковичного в Сакском районе. В частности, была уничтожена установка радиолокационной станции.

Минобороны РФ никак не комментировало атаку на военную базу. Однако ночью в Севастополе объявляли угрозу баллистических ракет, а на Крымском мосту перекрывали движение автомобилей. Сигнал угрозы действовал шесть минут — с 2:42 до 2:48 (по Минску).

Последний раз ВСУ били ракетами ATACMS по российскому аэродрому в Крыму в середине мая. Тогда дважды за сутки атакам подвергся расположенный под Севастополем аэродром Бельбек, на котором базируется 38-й истребительный авиационный полк 4-й гвардейской армии ПВО.

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