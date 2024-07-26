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Фестиваля Lidbeer в этом году в Лиде не будет

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  • 26.07.2024, 11:29
Фестиваля Lidbeer в этом году в Лиде не будет

Вместо него решили провести «ХарчФэст».

Власти Лидского района решили не проводить фестиваль Lidbeer в этом году.

«Плохая новость — фестиваля Lidbeer в этом году не будет. Хорошая новость — полюбившийся фестиваль «ХарчФэст» проводим и в этот раз», - сообщается в телеграм-канале Лидского райисполкома.

Во время «ХарчФэста» планируются выступление кавер-групп и работа фудкортов, в том числе с «Лидским пивом». Будет и концерт с хэдлайнером, но имя артиста пока «держат в секрете».

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