Фестиваля Lidbeer в этом году в Лиде не будет

Фестиваля Lidbeer в этом году в Лиде не будет1
- 26.07.2024, 11:29
Вместо него решили провести «ХарчФэст».
Власти Лидского района решили не проводить фестиваль Lidbeer в этом году.
«Плохая новость — фестиваля Lidbeer в этом году не будет. Хорошая новость — полюбившийся фестиваль «ХарчФэст» проводим и в этот раз», - сообщается в телеграм-канале Лидского райисполкома.
Во время «ХарчФэста» планируются выступление кавер-групп и работа фудкортов, в том числе с «Лидским пивом». Будет и концерт с хэдлайнером, но имя артиста пока «держат в секрете».