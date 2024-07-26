«У Лукашенко впереди лишь неприятные сюрпризы» 1 26.07.2024, 11:39

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Ставки повышаются.

Рико Кригер продолжает оставаться в повестке медиа хунты. Самым главным нарративом недавнего блокбастера от пропаганды стало то, что «правительство Германии не реагирует», ведь по замыслу агростратегов из Минска и Москвы должно, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Тем временем, этот случай грозит превратиться в чемодан без ручки. Понимая, что одного Рико Кригера (или Хайнемана) мало, в Москве задерживают Германа Мойжеса, гражданина, юриста, который помогал роccиянам получать ВНЖ в Европе. Его обвиняют в измене государству. Однако это не все. У Германа есть второе гражданство, и оно опять-таки немецкое. Кремль повышает ставки, увеличивая количество заложников, не только на территории Беларуси.

В этой ситуации минский смертник теряет свою ценность и превращается из фактора, который должен был склонить Берлин к диалогу с Минском, в потенциально неразрешимую проблему, казнь которого похоронит надежды на хоть какое-то подобие «нормализации». Вспомните кейс с убийством польского пограничника.

В то же время Польша усиливает контроль в автодорожном пункте пропуска «без предупреждения». Все предупреждения уже были. Впереди лишь неприятные сюрпризы.

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