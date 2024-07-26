Очередь из машин на границе с Польшей растянулась от Брестской крепости 26.07.2024, 11:53

В среднем прохождение границы занимает сутки.

Очередь из машин на границе с Польшей растянулась от Брестской крепости. Желающие пересечь белорусско-польскую границу на автомобиле сначала занимают очередь около Волынских укреплений Брестской крепости для того, чтобы потом попасть в очередь на приграничном сервисе, а затем и в сам пункт пропуска.

В среднем у людей сейчас это занимает сутки. У кого-то уходит немного больше времени, у кого-то - меньше. По словам официального представителя Брестской пограничной группы Сергея Дмитриева, сейчас выезда из Беларуси в Польшу ожидают около 250 легковых автомобилей, более 50 автобусов.

- К сожалению, с 00.00 часов 25 июля сопредельная сторона (пункт пропуска «Тересполь») в течение четырех часов вообще не принимала транспортные средства, в том числе автобусы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com