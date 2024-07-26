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Диверсии нарушили железнодорожное сообщение во Франции

  • 26.07.2024, 11:56
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Диверсии нарушили железнодорожное сообщение во Франции
Фото: Reuters

Речь идет не о кибератаках, а о физических актах саботажа.

Во Франции в ночь перед открытием Олимпийских игр в Париже предположительно в результате диверсий повреждены несколько высокоскоростных железнодорожных линий. Об этом сообщила французская железнодорожная компания SNCF. Ряд поездов были отменены, другие следуют с опозданием, на вокзалах возникли очереди, передает «Радио Свобода».

По сообщению компании, пострадали линии высокоскоростных поездов TGV, ведущие из Парижа в северном, западном и восточном направлениях - соответственно на Лилль, Страсбург и Бордо. В частности, отменяются или меняют график поезда Eurostar, курсирующие из Парижа в Брюссель и Амстердам. Сообщается, что удалось предотвратить еще один поджог на линии, ведущей на юг, в сторону Лиона и Средиземноморского побережья.

В сообщении говорится, что «вредоносные действия» были направлены на то, чтобы парализовать железнодорожное сообщение. Речь шла в частности о поджогах. Подчеркивается, что речь не шла о кибератаках, а именно о физических актах саботажа. Глава компании Жан-Пьер Фаранду назвал случившееся «атакой на Францию».

Представители властей заявляют о явной умышленности и скоординированности атак. Пока не сообщалось о задержаниях и о том, выдвинуты ли в отношении кого-либо подозрения. Ответственность за диверсии пока никто на себя не взял.

Компания SNCF отмечает, что ремонтные работы могут длиться несколько дней, и просит пассажиров, у которых были билеты на высокоскоростные поезда, следующие по пострадавшим линиям, по возможности отложить поездки. Всего сбой в работе транспорта затронул, по сообщению компании, около 800 тысяч человек.

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