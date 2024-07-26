Рецепт селедки под летней шубой стал хитом Сети 26.07.2024, 12:02

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Он собрал два миллиона просмотров.

Селёдка под шубой — один из самых популярных салатов на столе у многих белорусов. Традиционно его подают на новогодний стол и другие праздники в зимний и осенний период. Однако существует летний вариант этого блюда.

Его рецептом поделилась пользовательница с ником alesja1000 в TikTok.

Селёдка под летней шубой

Ингредиенты:

200 г. селёдки

3 шт вареного картофеля

1-2 вареной моркови

5 вареных яиц

1-2 зрелых помидора

репчатый лук или пучок стеблей зелёного лука

майонез

растительное масло

Приготовление:

1. Селёдку нарежьте кубиками и выложите первым слоем на блюдо.

2. Вторым слоем уложите мелко нашинкованный репчатый или зелёный лук. Полейте небольшим количеством растительного масла.

3. Натрите вареный картофель и уложите третьим слоем. Посыпьте этот слой вареной морковью, смажьте тонким слоем майонеза.

4. Мелко нарежьте яйца и уложите его следующим слоем. Снова промажьте майонезом.

5. Последним слоем уложите мелко нарезанный помидор.

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