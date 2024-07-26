Рецепт селедки под летней шубой стал хитом Сети
- 26.07.2024, 12:02
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Он собрал два миллиона просмотров.
Селёдка под шубой — один из самых популярных салатов на столе у многих белорусов. Традиционно его подают на новогодний стол и другие праздники в зимний и осенний период. Однако существует летний вариант этого блюда.
Его рецептом поделилась пользовательница с ником alesja1000 в TikTok.
@alesja1000 #люблюготовить #АлесяНовикова #салат#селедка ♬ оригинальный звук - Алеся Новикова
Селёдка под летней шубой
Ингредиенты:
200 г. селёдки
3 шт вареного картофеля
1-2 вареной моркови
5 вареных яиц
1-2 зрелых помидора
репчатый лук или пучок стеблей зелёного лука
майонез
растительное масло
Приготовление:
1. Селёдку нарежьте кубиками и выложите первым слоем на блюдо.
2. Вторым слоем уложите мелко нашинкованный репчатый или зелёный лук. Полейте небольшим количеством растительного масла.
3. Натрите вареный картофель и уложите третьим слоем. Посыпьте этот слой вареной морковью, смажьте тонким слоем майонеза.
4. Мелко нарежьте яйца и уложите его следующим слоем. Снова промажьте майонезом.
5. Последним слоем уложите мелко нарезанный помидор.