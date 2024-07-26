«Уникальный экипаж»: стало известно, кто разбился в российском Ми-28 26.07.2024, 12:05

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Командир был представлен к награде «Герой России», но так ее и не получил.

В Калужской области РФ 25 июля упал военный вертолет Ми-28, который возвращался с боевого задания на границе с Украиной. В России его называют одним из самых результативных. Об этом сообщил полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» со ссылкой на российские Z-паблики.

Оккупанты называют этот экипаж «уникальным», впрочем, фамилии погибших скрывают.

В результате авиакатастрофы погибли:

Командир — старший лейтенант, кавалер Ордена Мужества, командовал якобы самым результативным вертолетом ВКС России в боях против российских добровольцев РДК.

Штурман — молодой лейтенант.

Погибшие якобы за 72 часа уничтожили более 20 танков, ББМ и ЗРК Сил обороны, «летали в самое пекло», а командир был представлен к награде «Герой России», но так ее и не получил, не успел.

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