О дивный новый биполярный мир 4 Ирина Халип

26.07.2024, 12:13

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Ирина Халип

Фото: «Наша Ніва»

Не в Оксфорд, так в Пхеньян.

Отличная новость для студентов и абитуриентов: Беларусь и Северная Корея договорились о межвузовском сотрудничестве. Министр иностранных дел съездил в Пхеньян и обо всем договорился. Белорусских студентов ждут незабываемые приключения и удивительные открытия.

Например, студенческий обмен. Собственно, других видов сотрудничества уже и не нужно: именно он принесет и приключения, и открытия. Конечно, для северокорейских студентов обмен с белорусскими будет счастьем: по крайней мере, в белорусских магазинах есть еда. Ребята хоть смогут наесться досыта.

Что до соотечественников, которых за отличную учебу и примерное поведение отправят в Северную Корею, то им придется подготовиться. Я читала несколько рассказов российских студентов, учившихся в Северной Корее. Они были счастливы там учиться и рассказывали, что у них все хорошо. Вот только санузел в общежитии один на этаж, причем без душевой – моются студенты в тазиках или раз в неделю в общественной бане, куда их возят автобусом. А горячая вода в кране есть только зимой в строго отведенное время – с 7 до 7.30 утра. В другое время года ее нет вообще, как и интернета – его и зимой не подают. А лестница между этажом, где живут иностранные студенты, и этажом выше, для местных, замурована, чтобы не пересекались бесконтрольно. Ах да, еще иностранцев в Пхеньяне не пускают в метро, пока не проверят документы и не узнают цель поездки.

Возможно, в этом межвузовском сотрудничестве есть некий тайный смысл? Студенты, как известно, - народ вольнолюбивый и злоязыкий. Они могут молчать и делать вид, что по доброй воле вступили в БРСМ, но презирать власть и хохотать над ее тупостью они пока еще могут – по крайней мере, среди друзей. Отправь таких студентов хоть на пару семестров в Северную Корею, лиши интернета, горячей воды и душа, заставь возлагать цветы к памятнику Ким Ир Сену и объяснять в метро, куда и с какой целью едешь, - а потом верни их домой. Они приедут в Беларусь, где есть горячая вода и интернет, а в метро пускают всех, и будут совершенно искренне убеждать всех в том, что страна у нас самая свободная в мире. Более того, они сами в это поверят.

Впрочем, на многоходовочки, да еще и с отложенным результатом, у наших правителей фантазии не хватит. Так что вряд ли тут есть тайный умысел. Скорее другое: после исключения Беларуси и России из Болонского процесса нужно придумывать хотя бы что-нибудь похожее на международную деятельность. Вот и КНДР кстати оказалась. А пару недель назад еще и с университетами Ирана подписали соглашения.

Кстати, не знаю, как будет в Беларуси, но вот, к примеру, в России, чтобы попасть в КНДР, нужно выиграть конкурс. Буквально на днях группа российских старшеклассников отправилась в северокорейский лагерь «Сондовон», где утро начинается с того, что все выходят в 6.30 с метлами на площадку с монументами Ким Ир Сена, и Ким Чен Ира и подметают ее в знак почтения к вождям. Так вот, чтобы так дивно провести лето, нужно было написать конкурсное эссе на тему «Роль России в новом многополярном мире». Желающих оказалось много: на 250 мест – три с половиной тысячи претендентов. Моя коллега из «Новой газеты» во время написания материала об этом нашла в соцсетях мать одной из отправившихся в КНДР девушек. Так вот, мать сказала, что семья давно уже хотела побывать в Южной Корее и копила на это деньги, но начать решили с Северной. Это все равно что сказать «я хотела отправить ребенка в оздоровительный лагерь на юг, но решила начать с исправительно-трудовового лагеря на Колыме». Не получилось с Южной Кореей – поедем в Северную. Не получилось с нормальной жизнью – проживем в рабстве. Не поступит кровиночка в Оксфорд – ничего, поедет в Пхеньян. Тоже, между прочим, заграница.

Так что насчет эссе на тему места России в новом мире – это они совсем не зря. Тема важная, актуальная. Только не в многополярном, а в биполярном мире, где полюсов всего два. С одной стороны – цивилизация, прогресс, свобода. С другой – глухое средневековье, войны, тюрьмы. И поездки в Северную Корею в качестве поощрения.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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