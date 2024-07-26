Белорусы столкнутся с очередным пенсионным изменением 11 26.07.2024, 12:16

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Оно еще больше усложнит жизнь некоторых граждан.

С 2025 года в Беларуси повысят минимальный страховой стаж. Он необходим для получения трудовой пенсии. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. Сейчас минимальный страховой стаж составляет 19 лет 6 месяцев. С 1 января 2025 года он вырастет на полгода — до 20 лет, уточняет «Зеркало» со ссылкой на соцслужбы.

Напомним, в 2013 году этот показатель увеличился с пяти до десяти лет. Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в пенсионную ловушку, они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 209,37 рубля, а с 1 августа ее повысят до 216,5 рубля.

Ранее, с 1 января 2020 года, в страховой стаж начали включать срочную службу в армии. Это новшество на стадии обсуждения не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменений не приняли.

С 2025 года также введут изменения по расчету и назначению пенсий. Со следующего года период, за который берут зарплату для расчета этих выплат, повысят на один год — до 31 года непрерывного стажа работы. Сейчас для расчета пенсии берут зарплату за последние 30 лет работы подряд (или меньше, если проработали меньше этого периода).

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