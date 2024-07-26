Кому можно ввозить в Беларусь авто из-за границы без уплаты пошлин?1
- 26.07.2024, 12:26
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Рассказали на таможне.
Государственный таможенный комитет Беларуси рассказали, кто из белорусов освобождается от уплаты пошлин при ввозе авто и других личных вещей. Речь идет о гражданах страны, ранее проживавших за пределами государства и принявших решение вернуться на Родину, а также иностранцах, которые решили переехать в Беларусь на ПМЖ.
Эти люди могут ввезти с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов личные вещи, бывшие в употреблении, купленные до выдачи документа о переселении.
Допускается ввоз авто- и мототранспортного средства и прицепа к нему, но не более 1 единицы каждого вида, при условии, что они находились в собственности и были зарегистрированы на физлицо в течение не менее 6 месяцев до выдачи документа о переселении.
Освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов можно воспользоваться в течение 18 месяцев с даты выдачи документа о переселении при условии, что ранее ею не пользовались.
Для этого в пункте таможенного оформления необходимо проследовать по «красному» коридору, заполнить пассажирскую таможенную декларацию и представить документы, указанные в приложении к указу Лукашенко от 21 июля 2014 г. № 360.