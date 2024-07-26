Наталья Радина: Это будет самый сильный удар по Лукашенко 5 26.07.2024, 12:36

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У Запада есть рычаг давления на белорусский режим.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала «UKRLIFE з Людмилою Немирею». В интервью украинской журналистке Людмиле Немыре она рассказала о действенном способе надавить на режим Лукашенко:

— Польша начала активную проверку грузов, из-за чего замедляется транзит через Беларусь, что причиняет огромное неудобство Китаю. Напомню, что Беларусь — единственный сухопутный коридор китайских товаров в Европу. Мы знаем, что через море эти товары идут месяц и больше, а по железной дороге — до двух недель. В терминале в «Малашевичах» польские пограничники стали тщательно проверять все железнодорожные грузы.

Замедление транзита — очень неудобная штука для Китая. Более того, поляки стали проверять погранпереход «Козловичи», через который идут фуры, это единственный пункт пропуска на границе с Беларусью, через который осуществляются автомобильные грузовые перевозки. Мы знаем, что там огромные очереди.

Нужно сделать это не разовой акцией, а реальной санкцией. Министр иностранных дел Радослав Сикорский уже пригрозил, что транзит грузов из Беларуси может быть закрыт. И это будет самый сильный и, возможно, единственный рычаг давления на режим Лукашенко.

Наталья Радина делает акцент на том, что граница должна быть закрыта именно для транзита товаров, а не простых белорусов:

— Проблемы на границе — это огромные неудобства и для Китая, и для России, и для властей Беларуси. Это серьезным образом бьет по режиму Лукашенко. Ведь доходы от транзита идут в бюджет. Не говоря о том, что перекрывается канал обхода санкций. Если бы Литва, Польша и Латвия закрыли границу для транзита товаров из Беларуси, это самым серьезным образом повлияло бы на режим Лукашенко.

Отмечу, что ни в коем случае нельзя закрывать погранпереходы для обычных людей. Возможность ездить белорусам на Запад нужно оставить. Санкции не должны бить по простым людям, а непосредственно по диктатуре.

Белорусская журналистка отмечает важный момент в том, как именно должны вводится санкции против режима Лукашенко:

— Это может показаться абсурдным, но против диктатора за политзаключенных экономические санкции не введены. Санкции введены после посадки самолета Ryanair с блогером на борту, за атаки мигрантов на границы Польши, Литвы и Латвии и за участие в войне против Украины.

Это очень важны момент. Если мы хотим добиться от диктатора освобождения политзаключенных из тюрем, необходимо вводить жесткие меры. Но если Лукашенко не несет наказания за репрессии, каким образом он будет освобождать этих людей?

Наталья Радина считает, что с Пекином нужно разговаривать:

— Запад может объяснить Китаю, что транспортный коридор может быть перекрыт, если не будет давления на Лукашенко с требованием освободить людей из тюрем.

Кстати, таким образом можно вывести Беларусь из войны против Украины. Оттуда могут выйти российские войска, если Китай потребует этого от Путина. Нужна лишь политическая воля Запада и готовность поступиться экономическими интересами. Ведь на кону стоят жизни людей в Украине и Беларуси.

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