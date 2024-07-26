Петля качается, ждет дурака1
- Александр Невзоров
- 26.07.2024, 12:44
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Отступать некуда.
Путин изучил русский народец и выяснил, что изгаляться над ним можно бесконечно.
Россия сглотнет все.
Путинская дворня известила 100 млн. холопьев, о том, что «ютуб вреден», да и вообще «ни к чему».
Поэтому - «отключаем».
Именно он мешает строить полноценный русский фашизм.
Непосредственно плюнуть этим известием в народное лицо - доверили русскому патриоту Хинштейну.
Тот сделал это с «оттяжечкой» и видимым наслаждением.
Народец, разумеется, притих и даже не заблеял жалобно: боится.
Впрочем, в этой ситуации надо понять и кремль.
Действительно, построение полноценного русского фашизма и Ютуб - «вещи несовместные».
Гитлер бы тоже не потерпел никакие «ютубы».
Изнервленный неудачами и слегка доведенный «до ручки» перспективой близкого краха, Путин смекнул, что мешает «русскому миру» вообще очень многое (и очень многие).
А отступать некуда: гаагская петля качается, ждет дурака.
Александр Невзоров, «Телеграм»