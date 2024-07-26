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Петля качается, ждет дурака

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  • Александр Невзоров
  • 26.07.2024, 12:44
  • 6,760
Петля качается, ждет дурака

Отступать некуда.

Путин изучил русский народец и выяснил, что изгаляться над ним можно бесконечно.

Россия сглотнет все.

Путинская дворня известила 100 млн. холопьев, о том, что «ютуб вреден», да и вообще «ни к чему».

Поэтому - «отключаем».

Именно он мешает строить полноценный русский фашизм.

Непосредственно плюнуть этим известием в народное лицо - доверили русскому патриоту Хинштейну.

Тот сделал это с «оттяжечкой» и видимым наслаждением.

Народец, разумеется, притих и даже не заблеял жалобно: боится.

Впрочем, в этой ситуации надо понять и кремль.

Действительно, построение полноценного русского фашизма и Ютуб - «вещи несовместные».

Гитлер бы тоже не потерпел никакие «ютубы».

Изнервленный неудачами и слегка доведенный «до ручки» перспективой близкого краха, Путин смекнул, что мешает «русскому миру» вообще очень многое (и очень многие).

А отступать некуда: гаагская петля качается, ждет дурака.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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