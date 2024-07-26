«И крикнуть боишься, чтобы не сорвались»7
- 26.07.2024, 12:49
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Минчанин заметил опасную фотосессию на крыше многоэтажки.
Высота (и в частности, крыши многоквартирных домов) всегда привлекала подростков. Одни истории из «Минск-Мира», где школьники сбивали замки с дверей, лишь бы добраться до самого верха высоток, чего стоят. Но там хотя бы никто не садился на край парапетов…
Видео, заставляющее замереть сердце, прислал читатель «Онлайнера» Артем, живущий в Домбровке.
«Аладовых, 7, девятый этаж. Девочкам нечем заняться летом. И крикнуть боишься, чтобы не испугались и не сорвались», — прокомментировал молодой человек видео, на котором одна из девушек беззаботно болтает ногами над пропастью. И с радостью поднимает руку над головой для более эффектного кадра.
В такой ситуации и правда лучше молчать, чтобы не спровоцировать беду. А коммунальщикам, обслуживающим дом 2009 года постройки, стоит поторопиться с тем, чтобы перекрыть свободный доступ на крышу.