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Вместе с авиабазой в Саках ATACMS разнесли ПВО россиян в Крыму

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  • 26.07.2024, 12:54
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Вместе с авиабазой в Саках ATACMS разнесли ПВО россиян в Крыму

Стали известны потери оккупационных войск.

В оккупированном Крыму ночью 26 июля военные объекты РФ атаковали ракеты ATACMS. Больше всего досталось военному аэродрому в Саках и месту дислокации ПВО. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Как отмечает СМИ со ссылкой на собственные источники, попадание в аэродром «Саки» в Крыму.

«Этой ночью ВСУ ударили с ATACMS по территории военного аэродрома в Новофедоровке Сакского района. В результате есть попадание из боекомплекта, произошел пожар. Ранены двое военнослужащих — они получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Кроме аэродрома в Саках «прилетело» в место дислокации российской ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе. В результате была уничтожена установка радиолокационной станции.

По данным источников ASTRA, ВСУ ударили по Крыму 4 ракетами ATACMS, две из них были сбиты российской противовоздушной обороной.

В российских Z-телеграмм-каналах начали жаловаться на атаки и потери.

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