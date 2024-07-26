Вместе с авиабазой в Саках ATACMS разнесли ПВО россиян в Крыму

Вместе с авиабазой в Саках ATACMS разнесли ПВО россиян в Крыму1
- 26.07.2024, 12:54
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Стали известны потери оккупационных войск.
В оккупированном Крыму ночью 26 июля военные объекты РФ атаковали ракеты ATACMS. Больше всего досталось военному аэродрому в Саках и месту дислокации ПВО. Об этом сообщает российское издание ASTRA.
Как отмечает СМИ со ссылкой на собственные источники, попадание в аэродром «Саки» в Крыму.
«Этой ночью ВСУ ударили с ATACMS по территории военного аэродрома в Новофедоровке Сакского района. В результате есть попадание из боекомплекта, произошел пожар. Ранены двое военнослужащих — они получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.
Кроме аэродрома в Саках «прилетело» в место дислокации российской ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе. В результате была уничтожена установка радиолокационной станции.
По данным источников ASTRA, ВСУ ударили по Крыму 4 ракетами ATACMS, две из них были сбиты российской противовоздушной обороной.
В российских Z-телеграмм-каналах начали жаловаться на атаки и потери.