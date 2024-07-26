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Белоруска вызвала милицию на родственников, которые пришли к ней в гости без предупреждения

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  • 26.07.2024, 13:03
  • 5,602
Белоруска вызвала милицию на родственников, которые пришли к ней в гости без предупреждения

Случай произошел в Гродно.

Инцидент произошел после 11 часов вечера на проспекте Клецкова. Гродненка позвонила в 102 и сообщила, что к ней в квартиру «ломятся неизвестные».

Неизвестно, успел ли выехать по вызову наряд. Чуть позже девушка перезвонила в милицию — оказалось, что к ней просто приехали родственники без предупреждения. Их визит она приняла за попытку вторжения незнакомцев.

Как закончилась семейная встреча, тоже не сообщается.

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