Белоруска вызвала милицию на родственников, которые пришли к ней в гости без предупреждения 1 26.07.2024, 13:03

5,602

Случай произошел в Гродно.

Инцидент произошел после 11 часов вечера на проспекте Клецкова. Гродненка позвонила в 102 и сообщила, что к ней в квартиру «ломятся неизвестные».

Неизвестно, успел ли выехать по вызову наряд. Чуть позже девушка перезвонила в милицию — оказалось, что к ней просто приехали родственники без предупреждения. Их визит она приняла за попытку вторжения незнакомцев.

Как закончилась семейная встреча, тоже не сообщается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com