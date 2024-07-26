Что делать, если ребенок совсем не хочет идти в первый класс? 3 26.07.2024, 13:11

Рекомендации психолога.

«В сентябре дочка пойдет в первый класс, но желания идти в школу не проявляет совсем. Как ей объяснить, что это нужно?», - спросила у «АиФ» жительница Фаниполя.

В таком возрасте ребенок еще не понимает, почему нужно идти в школу, ему хочется играть и веселиться, а не сидеть за партой. Именно поэтому упор на «так нужно» делать не следует, лучше заинтересовать ребенка теми «плюшками», которые открывает получение образования, рекомендует психолог Кирилл Липский.

Например, спросите дочку, кем она хочет стать, когда вырастет, и расскажите, как школа и учебные предметы помогут достичь желаемого. Если ребенок боится незнакомого коллектива, объясните ей, что она сможет завести много новых друзей, а новый распорядок дня – это и есть так называемое «взросление», которого дети часто хотят.

Почитайте с дочкой смешные рассказы про школу, посмотрите мультики, поиграйте в школу, расскажите истории про свои школьные приключения.

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