В Гомельской области заключенных отправляют на уборку урожая 8 26.07.2024, 13:23

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Их уже привлекали к ликвидации последствий урагана.

Начальник УВД Гомельской области Александр Шостайло на совещании в Гомельском облисполкоме сообщил, что осужденных на «химию», ЛТП, а также тех, кто состоит на учете в уголовно-исполнительных инспекция и не работает, привлекут к уборке урожая. Ранее их отправляли на ликвидацию последствий урагана, напоминает «Белсат».

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко обратился к министру внутренних дел Ивану Кубракову с «просьбой помочь» ряду сельскохозяйственных предприятий, включая животноводческие комплексы.

В результате по приказу Кубракова осужденных отправят на уборку урожая в Лельчицкий, Речицкий и Калинковичский районы. Они будут работать по восьмичасовому графику.

С 1 августа к уборке урожая на сельхозтехнике в Добрушском районе привлекут также военнослужащих Внутренних войск.

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