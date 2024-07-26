Под Мяделем водителя грузовика убило током

Под Мяделем водителя грузовика убило током8
- 26.07.2024, 13:35
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Поднятый кузов зацепил ЛЭП.
В Мядельском районе от удара электрическим током погиб водитель большегруза. Как сообщает Следственный комитет, это произошло вчера, 25 июля, на автодороге Р60 (Купа — Занарочь — Брусы) в агрогородке Занарочь.
— По данным следствия, 56-летний водитель одной из организаций Гродненской области после выгрузки асфальтобетонной смеси двигался от укладчика с поднятым кузовом. Грузовой автомобиль зацепил провод линии электропередачи. Когда водитель выходил из кабины, его ударило током. От полученных травм он скончался, — рассказали в СК.
Обстоятельства произошедшего будут установлены Мядельским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.
— Особое внимание будет уделено причинам и условиям, которые привели к трагедии, — подчеркнули в Следственном комитете.