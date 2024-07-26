Взорвать, расстрелять, сжечь: как российские военные убивают своих на линии фронта в Украине 2 26.07.2024, 13:33

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Опубликовано расследование украинских журналистов.

В апреле 2024 года команда журналистов-расследователей «Суспільного» получила из своих источников копию постановления Следственного комитета РФ от 22 марта 2024 года о возбуждении уголовного дела против руководства 6-й мотострелковой дивизии Российской Федерации. Дело ведут по трем статьям Уголовного кодекса РФ: превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы и убийство.

«Получив постановление, мы взялись проверить, достоверно ли оно, – рассказывает журналистка редакции расследований «Суспільного» Алла Садовник. – Искали любую информацию о фигурантах дела и нашли единичные упоминания об арестах командования 6-й дивизии и поисках пропавших без вести российских военных, которые в постановлении упоминаются как убитые. Впоследствии звонили родственникам убитых, жене генерала, которого российские следователи называют ответственным за это преступление и который находится сейчас под арестом, и тем российским военным, которых убить не успели. Всего расследование заняло у нас примерно три месяца. За это время в российских СМИ так и не было ни одного упоминания об этих убийствах и расследованиях».

В июле 2023 года в селе Бахмутском Донецкой области оккупанты «убрали» семерых «побратимов». Сначала военные бросили 5 гранат в подвал, куда завели тех, «кто не подлежит исправлению», а впоследствии из пистолета добили уцелевших. Чтобы убрать следы преступления, тела и машину, которая ехала из Попасной в один конец, сожгли.

Журналисты «Суспільного» считают, что, вероятнее всего, из-за жалоб родственников на обращение с военными к уполномоченным по правам человека в российских регионах это дело попало в полицию.

Однако, как выяснили украинские журналисты, россияне о судьбе своих родственников-военных не знают до сих пор.

Эта история – часть большей проблемы: систематического насилия в российской армии. Даже так называемая «оппозиция» признает, что убийства и пытки военных – это норма, а не исключение. Война в Украине только обострила эту проблему.

Расследование этого дела – попытка журналистов рассказать то, о чем в России молчат.

Редакция расследований «Суспільного» продолжит следить за развитием этого дела и отмечает, что готова сотрудничать с иностранными коллегами.

Полностью расследование можно прочитать по ссылке.

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