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Кремль столкнулся с двумя проблемами

  • 26.07.2024, 13:40
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Кремль столкнулся с двумя проблемами

В ГУР раскрыли самое слабое место врага.

Россия, вероятно, до конца лета перейдет в оборону из-за двух проблем, с которыми столкнулась из-за войны в Украине. Об этом 26 июля в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он объяснил, что ВС РФ несут «большие потери» в живой силе и технике. В то же время количество желающих служить по контракту во вражеской армии падает, и несмотря на «новые и новые стимулы» необъявленная мобилизация в России начинает давать сбой.

«Уже сейчас мы можем констатировать, что есть проблемы с планом набора живой силы. И это так или иначе будет иметь влияние на ситуацию на фронте», — отметил Юсов.

Он рассказал, что сейчас самым слабым местом РФ является обеспечение оккупантов новым оружием.

«В основном враг сориентирован на расконсервацию и модернизацию старого советского вооружения. Да, ездит, да, стреляет — это все равно проблема», — пояснил разведчик.

Однако, по его словам, с производством новой техники в России возникли трудности, в частности из-за введенных против нее санкций.

«Доступ к современным электронным системам, современной оптике, системам связи — с этим всем у врага действительно остаются значительные проблемы», — уточнил представитель разведки.

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