Жители Гродно выстроились в очереди, чтобы перерегистрировать авто

Жители Гродно выстроились в очереди, чтобы перерегистрировать авто3
- 26.07.2024, 13:52
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Из-за новых ограничений на въезд авто в ЕС.
В последние несколько дней возле регистрационного подразделения ГАИ УВД Гродненского облисполкома собираются большие очереди.
Водители стремятся побыстрее переоформить автомобили — это связано с тем, что Польша перестала пускать машины на белорусских номерах без владельцев в салоне.
В помощь гродненским сотрудникам даже направили работников из главка, а продолжительность работы регистрационного подразделения увеличена — теперь оно открыто с 7.00 до 17.00.
Кроме того, в МВД утверждают, что сотрудники переоформляют авто за сутки, хотя по закону они могут делать в течение семи дней.
Напомним, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию авто с белорусскими номерами. Аналогичный запрет ввела и Литва, однако до 16 августа машинам с владельцам все еще можно будет въезжать в страну.
Польша от полного запрета пока отказалась, но ввела такую же меру — через границу пропускают только белорусские авто с владельцем в салоне.