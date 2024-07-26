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Генштаб ВСУ: Современные ПВО не смогли защитить важный военный объект РФ в «Саках»

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  • 26.07.2024, 13:53
  • 1,354
Генштаб ВСУ: Современные ПВО не смогли защитить важный военный объект РФ в «Саках»

Украинское командование подтвердило успешный удар по аэродрому.

Подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла этой ночью нанесли удар по аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму.

Об этом сегодня, 26 июля, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает FREEДОМ.

Отмечается, что «Саки» — это один из оперативных аэродромов, которые Россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории.

«Информация о последствиях удара уточняется. Важно отметить, что аэродром прикрывали «современные» российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военный объект РФ. Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться и дальше», — отметили в Генштабе ВСУ.

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