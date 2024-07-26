Во Франции из соображений безопасности эвакуировали «Евроаэропорт»
- 26.07.2024, 14:04
Полеты остановлены в день открытия Олимпиады.
«Аэропорт Базеля - Мюлуза» (Евроаэропорт), который расположен во Франции, эвакуировали. Полеты приостановлены.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунт EuroAirport.
«Из соображений безопасности терминал пришлось эвакуировать, и сейчас он закрыт. Полеты временно приостановлены. Просим пассажиров обращаться к своим авиакомпаниям для получения информации о своем рейсе», - пишет «Евроаэропорт».
На данный момент причины эвакуации не уточняются.
Стоит добавить, что во Франции тем временем произошел масштабный сбой в работе железной дороги. Власти утверждают о вероятности диверсии.
Сегодня, 26 июля, во Франции началась Олимпиада-2024. Церемония открытия соревнований состоится в Париже.