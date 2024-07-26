Названы фрукты, которые больше всего «любят» сердце и сосуды 2 26.07.2024, 14:12

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Они снижают давление, защищают от инсульта и тромбов.

Одним из важнейших факторов развития болезней сердца и сосудов является недостаточное употребление фруктов. Но нужно знать, какие именно продукты приносят максимальную пользу здоровью этой крайне важной системы нашего организма.

Сайт tsn.ua рассказал, какие фрукты и ягоды нужно есть как можно чаще, чтобы нивелировать болезни сердца и сосудов.

Гранат. Этот фрукт отвечает за надлежащую работу системы кровообращения, его нужно есть, чтобы предотвратить атеросклероз. Также врачи рекомендуют использовать гранат гипертоникам, чтобы нормировать артериальное давление. Если фрукты купить невозможно, то гранатовый сок тоже подойдет.

Яблоки. Эти доступные фрукты снижают уровень «плохого» холестерина в крови, а также за счет содержания железа предотвращают анемию. Поэтому медики рекомендуют есть яблоки каждый день, чтобы поддерживать здоровье сердца на должном уровне.

Абрикосы – это мощный источник калия, очень полезный для сердца. Лучше всего употреблять ягоды в сушеном виде – в кураге сконцентрировано больше полезных веществ.

Апельсины. За счет содержания витаминов, минералов и антиоксидантов цитрусовые предотвращают скачки давления, очищают кровь от «плохого» холестерина и в целом укрепляют сердечно-сосудистую систему. Также апельсины помогают очищать кровь от токсинов.

Грейпфрут. Еще один фрукт из семейства цитрусовых, который борется с «плохим» холестерином, высоким давлением и предотвращает образование тромбов. Также он укрепляет сосуды и делает их эластичными. А чтобы зарядиться энергией и бодростью на весь день, следует каждое утро выпивать стакан свежевыжатого грейпфрутового сока.

Клубника. Чтобы предотвратить инсульт, летом нужно обязательно есть клубнику.

Бананы. Эти экзотические и невероятно вкусные фрукты нужно есть для облегчения работы сердечно-сосудистой системы. За счет содержания большого количества магния бананы также помогают восстановить больные сосуды и предотвратить их хрупкость.

Сливы. Если есть склонность к тромбообразованию или анемии, врачи рекомендуют обязательно есть сливы.

Персики. Эти фрукты помогают очищать кровь от «плохого» холестерина и нивелировать риски появления атеросклероза. Следует заметить, что персики нужно есть нечищеными, потому что именно в кожуре –наибольшее количество питательных веществ и витаминов.

Фейхоа включает в себя сильную долю калия, поэтому способна обеспечить очищение крови от «плохого» холестерина. Также этот фрукт укрепляет иммунитет и предотвращает размножение раковых клеток.

Смородина. Чтобы постоянно поддерживать сердечную мышцу в тонусе, ученые рекомендуют включить в свой рацион смородину.

Хурма – это настоящий суперфуд для здоровья человека, поскольку она положительно влияет на работу всех систем организма. Врачи рекомендуют съедать по одному фрукту 27 дней подряд, чтобы на весь год насытить свой организм всеми необходимыми витаминами. Хурма содержит огромное количество магния, поддерживающего работу сердца и сосудов на должном уровне.

Шелковица. Всем, у кого повышенное давление, обязательно нужно есть эту ягоду.

Лимон предотвращает различные болезни сердца, также помогает быстро снизить давление.

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