Новые Штирлицы Игорь Эйдман

26.07.2024, 14:25

5,052

Россия — скверный анекдот.

Мюллер Штирлицу:

«Мне стало известно, что в мае 1936 года вы, Штирлиц, должны были лететь из Стамбула в Берлин, но напились и не попали на свой рейс. Тогда вы отправились в Германию через Болгарию. Но там снова напились. Напившись, вы рассказали окружающим о своих шпионских планах, публично звонили начальству в Москву, грозились, что Германия «надолго запомнит эту Олимпиаду». Я все понимаю, ну напились, разоткровенничались, но зачем было при этом размахивать перед носом у полиции удостоверением НКВД?»

Это не новый анекдот о Штирлице. Это слегка переделанная сегодняшняя новость. Я просто заменил 2024 на 1936, Париж на Берлин, Францию на Германию, удостоверение ФСБ на НКВД, а некоего нового российского «Штирлица» по фамилии Грязнов - на просто Штирлица. Путинские шпионы воплотили в жизнь самые гротескные анекдоты о Штирлице. Россия - скверный анекдот. Мы (они) рождены, чтобы анекдот сделать былью.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com