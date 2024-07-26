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Новые Штирлицы

  • Игорь Эйдман
  • 26.07.2024, 14:25
  • 5,052
Новые Штирлицы

Россия — скверный анекдот.

Мюллер Штирлицу:

«Мне стало известно, что в мае 1936 года вы, Штирлиц, должны были лететь из Стамбула в Берлин, но напились и не попали на свой рейс. Тогда вы отправились в Германию через Болгарию. Но там снова напились. Напившись, вы рассказали окружающим о своих шпионских планах, публично звонили начальству в Москву, грозились, что Германия «надолго запомнит эту Олимпиаду». Я все понимаю, ну напились, разоткровенничались, но зачем было при этом размахивать перед носом у полиции удостоверением НКВД?»

Это не новый анекдот о Штирлице. Это слегка переделанная сегодняшняя новость. Я просто заменил 2024 на 1936, Париж на Берлин, Францию на Германию, удостоверение ФСБ на НКВД, а некоего нового российского «Штирлица» по фамилии Грязнов - на просто Штирлица. Путинские шпионы воплотили в жизнь самые гротескные анекдоты о Штирлице. Россия - скверный анекдот. Мы (они) рождены, чтобы анекдот сделать былью.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

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