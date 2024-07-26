закрыть
26 июля 2024, пятница, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Пусть муж готовит и приносит»

16
  • 26.07.2024, 14:33
  • 6,772
«Пусть муж готовит и приносит»

Белоруска выложила в TikTok видео о больничной еде — после этого ее выписали.

Женщина лежала в Брестской областной больнице, в оториноларингологическом отделении. Первое видео было опубликовано 22 июля, оно набрало более 30 тысяч просмотров и три сотни комментариев, пишет «Зеркало». В ролике женщина недовольна видом и составом блюд, задается вопросами «как это есть?» и «где мясо?».

По словам пациентки, ей не налили «даже целую кружку чая», а скумбрию давали каждый день. О рыбе говорила, что та «горькая и вонючая» и выглядит «как из помойки». Одно выданное яблоко надо было делить на двух человек.

@luba1990bk.ru #бесплатноелечение #брест #облостнаябольница #брестскаяобласть #лор #отделение #ужас #хочуврек #еда #лучше #не #поподать #приколы #хочуврек #😉😉 #👌 #😀😀😀 ♬ yusia - YUSIA

«Еда отвратительная, есть невозможно, в отделениях все люди жалуются», — отмечала женщина.

Автор видео в комментариях написала, что уже лежала в больнице в 2016-м и тогда «все было ок, но сейчас просто ужас».

Одни из популярных комментариев под видео с едой такие:

«А вы туда жрать пришли. Закажите в ресторане».

«Пусть муж готовит и приносит в больницу, если такая еда не устраивает».

«Люди миленькие, вы о чем, когда болеешь, это супер, а не еда, я после реанимации запах слышала, так кушать хотелось после недельного голода, значит, вы здоровы и слава богу, дома объедаться будете».

Другие пользователи возражают, что государственная медицина оплачивается из их налогов, поэтому они «вправе ожидать хорошего отношения к себе» в больницах.

Следующее видео появилось два дня спустя, у него уже более 50 тысяч просмотров и тоже сотни комментариев. Женщина сообщила, что врач на приеме упрекнула ее за снятый о больничной еде ролик, а в комментариях добавила, что после этого ее выписали.

«Лежите и бойтесь снять видео о питании в больнице. А то вас выпишут, — рассказала она в видео. — Сегодня на осмотре врач сказала — как так можно было сделать, вас и так бесплатно лечат. <…> Повара получают по 500 рублей, что вы хотите».

Со слов женщины, «врачи супер, но как только видео попало в тикток — сразу выписали».

Среди залайканных комментариев вновь был негатив, но не только:

«А какая в больнице должна быть еда? Пицца с колой?»

«Мы платим налоги, в смысле бесплатно?»

«Кулинарный шедевр областной — вареная скумбрия с чернотой внутри. Причем через день. И картофель отварной. Не могу понять, как обычную вареную картошку можно так испортить, что невозможно есть».

@luba1990bk.ru #бесплатноелечение #брест #облостнаябольница #брестскаяобласть #лор #отделение #ужас #хочуврек #еда #лучше #не #поподать #приколы #хочуврек #😉😉 #👌 #😀😀😀 ♬ yusia - YUSIA

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин
Запад может дать достойный ответ Путину
Запад может дать достойный ответ Путину Гарри Каспаров