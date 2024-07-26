«Пусть муж готовит и приносит» 16 26.07.2024, 14:33

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Белоруска выложила в TikTok видео о больничной еде — после этого ее выписали.

Женщина лежала в Брестской областной больнице, в оториноларингологическом отделении. Первое видео было опубликовано 22 июля, оно набрало более 30 тысяч просмотров и три сотни комментариев, пишет «Зеркало». В ролике женщина недовольна видом и составом блюд, задается вопросами «как это есть?» и «где мясо?».

По словам пациентки, ей не налили «даже целую кружку чая», а скумбрию давали каждый день. О рыбе говорила, что та «горькая и вонючая» и выглядит «как из помойки». Одно выданное яблоко надо было делить на двух человек.

«Еда отвратительная, есть невозможно, в отделениях все люди жалуются», — отмечала женщина.

Автор видео в комментариях написала, что уже лежала в больнице в 2016-м и тогда «все было ок, но сейчас просто ужас».

Одни из популярных комментариев под видео с едой такие:

«А вы туда жрать пришли. Закажите в ресторане».

«Пусть муж готовит и приносит в больницу, если такая еда не устраивает».

«Люди миленькие, вы о чем, когда болеешь, это супер, а не еда, я после реанимации запах слышала, так кушать хотелось после недельного голода, значит, вы здоровы и слава богу, дома объедаться будете».

Другие пользователи возражают, что государственная медицина оплачивается из их налогов, поэтому они «вправе ожидать хорошего отношения к себе» в больницах.

Следующее видео появилось два дня спустя, у него уже более 50 тысяч просмотров и тоже сотни комментариев. Женщина сообщила, что врач на приеме упрекнула ее за снятый о больничной еде ролик, а в комментариях добавила, что после этого ее выписали.

«Лежите и бойтесь снять видео о питании в больнице. А то вас выпишут, — рассказала она в видео. — Сегодня на осмотре врач сказала — как так можно было сделать, вас и так бесплатно лечат. <…> Повара получают по 500 рублей, что вы хотите».

Со слов женщины, «врачи супер, но как только видео попало в тикток — сразу выписали».

Среди залайканных комментариев вновь был негатив, но не только:

«А какая в больнице должна быть еда? Пицца с колой?»

«Мы платим налоги, в смысле бесплатно?»

«Кулинарный шедевр областной — вареная скумбрия с чернотой внутри. Причем через день. И картофель отварной. Не могу понять, как обычную вареную картошку можно так испортить, что невозможно есть».

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