«Пусть муж готовит и приносит»16
- 26.07.2024, 14:33
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Белоруска выложила в TikTok видео о больничной еде — после этого ее выписали.
Женщина лежала в Брестской областной больнице, в оториноларингологическом отделении. Первое видео было опубликовано 22 июля, оно набрало более 30 тысяч просмотров и три сотни комментариев, пишет «Зеркало». В ролике женщина недовольна видом и составом блюд, задается вопросами «как это есть?» и «где мясо?».
По словам пациентки, ей не налили «даже целую кружку чая», а скумбрию давали каждый день. О рыбе говорила, что та «горькая и вонючая» и выглядит «как из помойки». Одно выданное яблоко надо было делить на двух человек.
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«Еда отвратительная, есть невозможно, в отделениях все люди жалуются», — отмечала женщина.
Автор видео в комментариях написала, что уже лежала в больнице в 2016-м и тогда «все было ок, но сейчас просто ужас».
Одни из популярных комментариев под видео с едой такие:
«А вы туда жрать пришли. Закажите в ресторане».
«Пусть муж готовит и приносит в больницу, если такая еда не устраивает».
«Люди миленькие, вы о чем, когда болеешь, это супер, а не еда, я после реанимации запах слышала, так кушать хотелось после недельного голода, значит, вы здоровы и слава богу, дома объедаться будете».
Другие пользователи возражают, что государственная медицина оплачивается из их налогов, поэтому они «вправе ожидать хорошего отношения к себе» в больницах.
Следующее видео появилось два дня спустя, у него уже более 50 тысяч просмотров и тоже сотни комментариев. Женщина сообщила, что врач на приеме упрекнула ее за снятый о больничной еде ролик, а в комментариях добавила, что после этого ее выписали.
«Лежите и бойтесь снять видео о питании в больнице. А то вас выпишут, — рассказала она в видео. — Сегодня на осмотре врач сказала — как так можно было сделать, вас и так бесплатно лечат. <…> Повара получают по 500 рублей, что вы хотите».
Со слов женщины, «врачи супер, но как только видео попало в тикток — сразу выписали».
Среди залайканных комментариев вновь был негатив, но не только:
«А какая в больнице должна быть еда? Пицца с колой?»
«Мы платим налоги, в смысле бесплатно?»
«Кулинарный шедевр областной — вареная скумбрия с чернотой внутри. Причем через день. И картофель отварной. Не могу понять, как обычную вареную картошку можно так испортить, что невозможно есть».
@luba1990bk.ru #бесплатноелечение #брест #облостнаябольница #брестскаяобласть #лор #отделение #ужас #хочуврек #еда #лучше #не #поподать #приколы #хочуврек #😉😉 #👌 #😀😀😀 ♬ yusia - YUSIA