Украина получила от ЕС первые €1,5 миллиарда доходов от замороженных активов РФ 1 26.07.2024, 14:42

Транш отправлен в Киев.

Еврокомиссия (отправила ) в Киев первый транш средств, полученных в виде доходов по замороженным резервам Банка России.

«Сегодня мы переводим €1,5 млрд доходов от заблокированных российских активов на оборону и восстановление Украины, – сообщила в Х (бывший Twitter) председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – Нет лучшего символа или способа использовать деньги Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».

Страны ЕС зимой договорились дважды в год перечислять Украине доходы, которые накапливаются в виде купонных выплат и в результате погашения облигаций, составлявших валютные резервы Банка России. Доходы реинвестируются, что позволяет получать дополнительную прибыль.

В бельгийском депозитарии Euroclear находится основная часть российских активов – на 190 млрд евро. Он теперь должен переводить доходы на отдельный счет, откуда они перечисляются Еврокомиссии. Она решила предоставлять 90% полученных средств на вооружение Украины, а 10% – на помощь ее экономике.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com