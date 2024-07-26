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Украина получила от ЕС первые €1,5 миллиарда доходов от замороженных активов РФ

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  • 26.07.2024, 14:42
Украина получила от ЕС первые €1,5 миллиарда доходов от замороженных активов РФ

Транш отправлен в Киев.

Еврокомиссия (отправила ) в Киев первый транш средств, полученных в виде доходов по замороженным резервам Банка России.

«Сегодня мы переводим €1,5 млрд доходов от заблокированных российских активов на оборону и восстановление Украины, – сообщила в Х (бывший Twitter) председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – Нет лучшего символа или способа использовать деньги Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».

Страны ЕС зимой договорились дважды в год перечислять Украине доходы, которые накапливаются в виде купонных выплат и в результате погашения облигаций, составлявших валютные резервы Банка России. Доходы реинвестируются, что позволяет получать дополнительную прибыль.

В бельгийском депозитарии Euroclear находится основная часть российских активов – на 190 млрд евро. Он теперь должен переводить доходы на отдельный счет, откуда они перечисляются Еврокомиссии. Она решила предоставлять 90% полученных средств на вооружение Украины, а 10% – на помощь ее экономике.

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