На рынке труда есть вакансии на зарплату в $10−20 в месяц 7 26.07.2024, 14:50

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Белорусам предлагают работать за смешную зарплату.

Понятно желание людей устроиться на работу, где заработанных денег им будет хватать на все необходимое. Правда, не всем удается найти такое место, ведь иногда наниматели предлагают сотрудникам весьма скромные суммы за их труд.

«Зеркало» посмотрело вакансии, по которым работодатели готовы платить работникам зарплату до 100 рублей. Отметим, что это неполная занятость.

По данным государственной базы вакансий на 26 июля, на зарплату до 100 рублей предприятиям требовалось 135 сотрудников. Причем это не только рабочие специальности, есть вакансии и для людей с высшим образованием.

Воспитатель дошкольного образования со среднеспециальным образованием на 0,05 ставки нужен в ясли-сад № 40 Гродно. Ему будут платить 31,3 рубля.

Профессионально подготовленный рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений пятого разряда требуется в отделение «Беларусбанка» в Житковичах. Сотрудника оформят на 0,1 ставки, при этом ему придется работать в режиме многозадачности. Наниматель заплатит ему 41−45 рублей в месяц, но обещают, что будет премия, надбавка и соцпакет.

Для постоянной работы на 0,1 ставки предприятие «Могилевэнерго» ищет электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий третьего разряда. Отмечается, что возможно совмещение работ. Сотрудник должен иметь профессионально-техническое образование. За работу ему будут платить 58,18 рубля в месяц.

Сразу несколько вакансий есть на зарплату 62,6 рубля. Например, упомянутое выше «Могилевэнерго» на эти деньги трудоустроит электромонтера оперативно-выездной бригады, электрогазосварщика, электросварщика ручной сварки, аккумуляторщика.

Такие же деньги заплатят уборщику помещений в Ильюшинской библиотеке, она расположена в г. п. Ушачи. Сотрудник нужен на 0,1 ставки.

Помощник воспитателя, оформленный на 0,1 ставки в детском саду № 105 Гродно, также получит 62,6 рубля.

На 40 копеек больше, а именно 63 рубля в месяц (отмечается, что это 0,1 ставки и совмещение), получит оператор заправочных станций в Ляховичском ДРСУ № 200.

Климовичскому аграрному колледжу на 0,1 ставки нужен водитель автомобиля с профессионально-техническим образованием. Его ждет зарплата на уровне 63−67 рублей.

Заводу «Белхим» требуется лифтер на 0,1 ставки. На работу возьмут человека с профессионально-техническим образованием и опытом работы от двух лет. Наниматель готов платить ему 63−71 рубль в месяц.

На зарплату до 100 рублей также нужны сотрудники с высшим образованием. Так, Волковысский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ищет врача-педиатра, его оформят на 0,12 ставки. Платить будут 75,5 рубля в месяц.

Предприятию «Чашникиспецодежда» требуется специалист по ценным бумагам на 0,1 ставки. В месяц сотрудник получит 75−80 рублей.

Гимназия-колледж искусств Бобруйска ищет преподавателя химии на 0,1 ставки. Зарплата — от 65 до 100 рублей.

Также на 0,1 ставки СШ № 2 Свислочи нужен учитель физического воспитания со знанием компьютера. Ему будут платить 75 рублей в месяц.

Барановичский государственный университет примет на работу на 0,1 ставки стажера младшего научного сотрудника. Сообщается, что если у него будет высшее образование, то стаж работы иметь не требуется. Также могут взять работать сотрудника, который закончил три курса вуза. Работник будет получать 63−65 рублей в месяц.

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