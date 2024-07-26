Самолеты НАТО прибыли в Румынию для разведки на крымском направлении

Самолеты НАТО прибыли в Румынию для разведки на крымском направлении4
- 26.07.2024, 14:58
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В РФ началась волна беспокойства.
Два самолета НАТО прибыли в Румынию для разведки на крымском направлении. По этому поводу во вражеских информационных каналах РФ началась волна беспокойства.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
Согласно данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, самолет Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7224 взлетел с авиабазы Воддингтон в Великобритании.
Отмечается, что также на воздухе у побережья Румынии патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, прибывший с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.
«Z-паблики наперебой кричат, что RC-135 прибыл для контроля результатов удара по аэродрому в Новофедоровке. Это, возможно, да. Также наперебой визжат, что именно этот самолет «наводил украинские ракеты на аэродром». А вот это неправда», - говорится в сообщении.
Как объясняет мониторинговая группа, для наведения ракет необходимо находиться в воздухе, а британский разведчик был над Черным морем 24 июля - проводил разведку.
«С начала войны западные разведки делятся информацией с Украиной в режиме реального времени», - объясняют в сообщении.