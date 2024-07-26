Представлен скоростной спортивный кроссовер Mercedes 26.07.2024, 15:12

Мощность двигателя V8 выросла до 800 сил.

Кроссовер Mercedes GLE Coupe получил сверхмощную заряженную версию. Ее создали в немецком ателье Manhart, которое больше специализируется на тюнинге BMW, пишет «Фокус».

Manhart GER 800 (именно так назвали проект) получил карбоновый обвес и расширители арок от компании TopCar. На капоте появились воздухозаборники, а сзади установили большой заостренный спойлер.

Салон Mercedes GLE Coupe отделан кожей, алькантарой и карбоном. Разбавляют их ярко-желтые акценты.

За основу для проекта взят заряженный Mercedes-AMG GLE63 S. Цифровое обозначение в названии указывает, что мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо выросла с 612 до 800 сил. Пиковый крутящий момент увеличили с 850 до 1000 Н∙м. Также установили громкий спортивный выхлоп.

Кроме того, доработали пневмоподвеску кроссовера. Кузов Mercedes GLE Coupe занизили на 30 мм, а также установили 23-дюймовые диски с шинами размером 285/35 ZR23 спереди и 325/30 ZR23 сзади.

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