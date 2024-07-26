В Столине скупщик голубики оставил товар на ночь проветриваться в открытой машине 2 26.07.2024, 15:27

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Утром его ждал сюрприз.

В Столине у скупщика голубики пропали десятки ящиков с ягодой. Выяснилось, что за исчезновением стоит 16-летний сельчанин, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Ягодная кража произошла в начале июля 2024 года в Столинском районе. В милицию обратился 45-летний житель одного из агрогородков района, рассказавший, что кто-то похитил оставленную в автомобиле голубику на сумму более 1800 рублей.

Мужчина скупал ягоду на одном из рынков, но не полностью загрузил машину и решил оставить авто на месте, а сам ушел отдыхать. Дверь оставил приоткрытой для проветривания товара. Утром обнаружил пропажу.

Милиция нашла подозреваемого, им оказался 16-летний односельчанин скупщика. Парень рассказал, что обратил внимание на приоткрытую дверь, когда гулял по городу. Он проник на рынок и увидел в машине голубику.

«Вынеся за всю ночь 44 ящика с голубикой злоумышленник спрятал ее за рынком, на поле, в неприметном месте. Перенеся голубику из машины, фигурант планировал ее сбыть, однако оперативно был задержан правоохранителями. Похищенное было изъято», — рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК, санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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