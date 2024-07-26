Песков заявил о новой катастрофе в России

Песков заявил о новой катастрофе в России12
- 26.07.2024, 15:29
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Россияне могут исчезнуть?
В России сложилась катастрофическая ситуация с рождаемостью, заявил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше», — сказал Песков, выступая в пятницу на Фестивале новых медиа.
Справиться с этим, по его словам, можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. «Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне — 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией и так далее. Но это катастрофически для будущего нации», — цитирует Пескова «Коммерсантъ».
Света в конце тоннеля для России не видят ни официальные, ни международные демографы. Согласно базовому прогнозу Росстата, число рождений детей уже в этом году снизится до 1,171 млн, минимального значения более чем за 200 лет, а затем упадет еще ниже — до 1,14 млн в 2027 году. К 2046 году страна потеряет 12,7 млн человек в результате естественной убыли, то есть будет вымирать со средней скоростью 500 тысяч человек в год, полагают демографы.