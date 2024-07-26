Эксперт: Украина усилится через собственную ракетную программу 26.07.2024, 15:48

«Охота» за ракетными пусковыми установками РФ, в том числе и системами «Искандер», ведется постоянно.

К сожалению, иногда эти комплексы находятся на расстояниях, превышающих ракетные возможности Украины, а одними только дронами для таких ударов не обойдешься.

Тем не менее, отечественная ракетная программа развивается и усилит Украину. Об этом FREEДOM сказал руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя удар РФ «Искандерами» по Харькову.

«Есть уже определенные успехи, в том числе и в учебно-боевых, скажем так, запусках крылатых ракет «Нептун», которые модернизированы: они уже с повышенной дальностью, и уже не только противокорабельные.

Я думаю, что это будет развиваться, и не только в направлении ракет «Нептун». Есть уже опыт использования, он успешный. Я думаю, что, в том числе, мы усилимся, и через нашу ракетную программу… Как бы там ни было, но вызовы в системе безопасности, они никуда не денутся. И мы должны иметь способности и возможности себя защищать», — комментирует эксперт.

Вместе с тем он отметил, что Украина по-прежнему остро нуждается в западных системах противовоздушной обороны.

«За это идет достаточно серьезная борьба на международной арене. Этот вопрос постоянно поднимается, об этом говорит президент, и не только он, на всех международных форумах, где только представлена Украина… Я надеюсь, что стоит ожидать определенных улучшений после того, как мы начнем получать дополнительные «Пэтриот», которые, в принципе, как раз и способны сбивать баллистическую ракету, коей является и «Искандер», — отметил Мусиенко.

Кроме того, он подчеркнул, что по-прежнему ожидает отмены ограничений на удары западным оружием вглубь РФ. Ведь первые разрешения остановили постоянные удары по Харькову из установок С-300/С-400.

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