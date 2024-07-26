В Беларусь идет «бомбовый» циклон 26.07.2024, 16:00

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На выходных должно быть дождливо.

В Беларусь к понедельнику, 29 июля, может прийти серьезный циклон. Его проявления будут заметны уже в воскресенье, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Белгидромет. На субботу объявлен желтый уровень опасности.

В пятницу, 26 июля, погоду в Беларуси продолжает определять теплая неустойчивая воздушная масса, по западу сохранится влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Ночью преимущественно в западной половине, днем местами, а по западу на большей части территории пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, ночью местами по западу страны — сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью +12…+18°С, днем +25…+30°С, в западных районах Беларуси +21…+24°С. Атмосферное давление будет расти.

В субботу, 27 июля, ожидается переменная облачность. Местами по стране — кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью +11…+17°С, днем +24…+30°С. Объявлен желтый уровень опасности из-за гроз и тумана.

А в воскресенье, 28 июля, ночью погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферных фронтов от циклона с центром над Балтийским морем. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью +12…+19°С, максимальная днем составит от +22°С по западу до +32°С по юго-востоку страны.

К понедельнику, 29 июля, Беларусь могут ожидать усиления ветра порывами 20−23 м/с, а в странах Балтии — до 25 м/с. Как отметил автор телеграм-канала nadvorie, «будем иметь дело с взрывным циклогенезом, т.н. бомбовым развитием внетропического циклона».

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