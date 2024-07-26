Спецпредставитель Китая посетит «глобальный Юг» 26.07.2024, 16:11

Будет говорить о войне в Украине.

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ближайшие дни посетит Бразилию, Южную Африку и Индонезию, чтобы обсудить вопрос полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин во время брифинга, которую цитирует ведомство.

Как рассказала пресс-секретарь МИД, турне Хуэя начнется 28 июля.

Спецпредставитель Китая, в рамках четвертого раунда челночной дипломатии по полномасштабной войне в Украине, обсудит с членами «глобального Юга» текущую ситуацию, а также пути деэскалации с целью возобновления мирных переговоров.

Турне спецпредставителя

Первое турне Хуэй совершил еще весной 2023 года. Тогда же он посетил ряд стран, среди которых Украина, Польша, Германия, Франция и Россия, для обсуждения мирного урегулирования войны в Украине.

Во время визита в Киев спецпредставитель провел встречи с высокопоставленными чиновниками, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также стоит добавить и то, что недавно Кулеба совершил визит в Китай.

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