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Политзаключенный Андрей Почобут до сих пор находится в ПКТ

  • 26.07.2024, 16:22
Политзаключенный Андрей Почобут до сих пор находится в ПКТ

Его держат в новополоцкой колонии № 1.

Один из лидеров независимого Союза поляков в Беларуси, гродненский журналист Анджей Почобут находится за решеткой уже 40 месяцев. 8 февраля 2023 года ему присудили 8 лет лишения свободы.

Сейчас он отбывает срок в новополоцкой колонии № 1, где на него постоянно оказывается давление, пишет «Вясна».

Вице-председатель Союза поляков в Беларуси Марек Заневский во время акции солидарности с политзаключенным в Белостоке рассказал, что Почобута еще держат в ПКТ:

«К сожалению, нет информации об Анджее. Он продолжает находиться в Новополоцке, сидит в ПКТ в изоляции и ничего не происходит. Вся эта информация, которая гуляла последние месяцы, некоторые говорили, что его выпустили, некоторые говорили, что его возили на границу.

Конечно, все это неправда, все это фейки. Нам очень досадно, что такие ситуации происходят. Ситуация с Андреем остается очень сложной и на сегодня день мы не видим ее улучшения».

Место содержания политзаключенного: ИК № 1. 211440, Новополоцк, Техническая, 8.

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