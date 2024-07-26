Украинские макеты заставляют россиян тратить дорогие ракеты 26.07.2024, 16:27

ВСУ водят за нос оккупантов.

Украинские военные успешно используют макеты военной техники для дезориентации российских захватчиков, заставляя их тратить дорогостоящие ракеты и другие ресурсы на фальшивые цели. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

«Ошибочные позиции ПВО, стоянок самолетов и другой техники Воздушных Сил эффективно работают. Враг тратит больше ресурсов, средств разведки, баллистических и крылатых ракет, ударных БпЛА, а мы – сохраняем людей и технику, и бьем в ответ!» – говорится в сообщении.

Военные подчеркивают важность использования макетов в современной войне, отмечая, что «макетов, как и дронов, много не бывает, чем будет больше, тем лучше».

В подтверждение эффективности этой тактики Воздушные силы опубликовали видео, на котором зафиксировано, как российские ракетные комплексы «Искандер» атакуют украинские макеты РЛС и Patriot.

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