Украинские макеты заставляют россиян тратить дорогие ракеты
- 26.07.2024, 16:27
ВСУ водят за нос оккупантов.
Украинские военные успешно используют макеты военной техники для дезориентации российских захватчиков, заставляя их тратить дорогостоящие ракеты и другие ресурсы на фальшивые цели. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
«Ошибочные позиции ПВО, стоянок самолетов и другой техники Воздушных Сил эффективно работают. Враг тратит больше ресурсов, средств разведки, баллистических и крылатых ракет, ударных БпЛА, а мы – сохраняем людей и технику, и бьем в ответ!» – говорится в сообщении.
Военные подчеркивают важность использования макетов в современной войне, отмечая, что «макетов, как и дронов, много не бывает, чем будет больше, тем лучше».
В подтверждение эффективности этой тактики Воздушные силы опубликовали видео, на котором зафиксировано, как российские ракетные комплексы «Искандер» атакуют украинские макеты РЛС и Patriot.