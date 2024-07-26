Названы лучшие Android-смартфоны для покупки летом 2024 года 3 26.07.2024, 16:35

2,010

В рейтинге представлены устройства только от двух производителей.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Но это также означает, что может быть сложно решить, какое устройство лучше всего подходит для ваших потребностей.

Редакторы авторитетного портала Engadget подвели промежуточные итоги 2024 года и перечислили лучшие Android-смартфоны, доступные на рынке. Авторы не составляли топы и не раскладывали телефоны по местам, но выбрали лучшие устройства в разных категориях.

Лучший в целом – Google Pixel 8 Pro

По характеристикам логичнее назвать лучшим Galaxy S24 Ultra, но он слишком дорогой для большинства, тогда как Pixel 8 Pro – оптимальный выбор. У него одни из лучших камер на рынке, великолепный дисплей, потрясающий софт, целый набор ИИ-функции, а получать обновления он будет до 2030 года.

Из минусов отметили давнюю проблему Google медлительного и ненадежного процесса разблокировки. А еще он 100 долларов дороже, чем в прошлом году.

Лучший бюджетный смартфон – Google Pixel 8а

Модели Pixel A-серии долгое время считались одними из лучших смартфонов среднего класса на рынке. Но с выходом Pixel 8а Google вывела их на новый уровень.

Он не боится воды, идеально лежит в ладони и в лучших традициях "пикселей" оснащен великолепной камерой даже по меркам флагманов. На фоне остальных Android-смартфонов до $500 он выделяется наличием ИИ-функций и 7-летней поддержкой. Если искать недостатки, так это медленная беспроводная зарядка и толстые рамки.

Лучший смартфон-максималист – Samsung Galaxy S24 Ultra

В нем есть все, что можно желать от современного телефона: мощный чипсет, топовая камера с ИИ-опциями, длительное время автономной работы и очень большой экран. По сути, устройство можно использовать и как смартфон, и как небольшой планшет. А еще у него есть встроенный стилус.

Однако при стартовой цене в 1300 долларов Galaxy S24 Ultra слишком дорогой, чтобы рекомендовать его всем.

Лучший складной смартфон – Samsung Galaxy Z Fold 6

Свежий флагман очень похож на своего предшественника, но теперь он прочнее, легче, используют топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3 и, как и серия Galaxy S24, предлагают семь лет поддержки ОС Android и множество функций на базе ИИ, разбросанных по всему телефону. Кроме того, Z Fold 6 остается одним из немногих складных устройств с собственной поддержкой стилуса.

Минусы те же, что и у Galaxy S24 Ultra – и до того дорогой флагман Samsung подорожал на 100 долларов и теперь стоит от $1899. А еще скорость зарядки могла бы быть выше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com