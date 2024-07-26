«Авиакатастрофы в РФ будут происходить чаще из-за ошибок пилотов»
- 26.07.2024, 16:43
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Анализ авиационного эксперта.
Авиакатастрофы в России будут происходить чаще из-за проблем с экипажами. Такое мнение FREEДОМ высказал авиационный эксперт, заместитель директора украинской компании по производству систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Анатолий Храпчинский.
Он прокомментировал информацию о крушении в Калужской области (РФ) выполнявшего плановый полет ударного вертолета Ми-28.
Я бы обратил внимание все-таки не на техническую проблематику, а на ошибку экипажа. Потому что в принципе, если мы говорим о количестве пилотов, которые есть в Российской Федерации… Сейчас Россия активно пытается наращивать обучение пилотов, потому что есть проблема, мы видим, сколько пилотов погибли в России за время полномасштабного вторжения.
Поэтому я думаю, что дальше мы будем еще чаще видеть такие ситуации. И давайте вспомним тот же Ейск, когда Су-34 влетел в жилое здание. Поэтому, по моим оценкам, скорее, здесь ошибка экипажа, — сказал эксперт.