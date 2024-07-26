Белорусских выпускников хотят отправлять по распределению в Россию? 4 26.07.2024, 17:06

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Студентов могут столкнуться с нововведением.

«Парламентское собрание» «союза» Беларуси и России обсуждает возможность распределения выпускников на предприятия в двух странах, признанные приоритетными для экономики «союзного государства».

Такая идея обсуждается в комиссии по труду, социальной политике и здравоохранению, пишут «Минск-Новости».

В Беларуси уже усилили внимание к вопросу целевой подготовки учащихся непосредственно на предприятиях, которые задействованы в союзной экономике. Выпускников ССУЗов обеспечат работой на три года, а получивших образование в ВУЗах — на пять лет.

Как именно будет работать такая система распределения, не сообщается. В Беларуси распределение выпускников-бюджетников является обязательным, неоднократно поднимался вопрос о введении обязательного распределения и для студентов-платников.

В России же системы обязательного распределения не существует.

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