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Белорусских выпускников хотят отправлять по распределению в Россию?

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  • 26.07.2024, 17:06
  • 4,096
Белорусских выпускников хотят отправлять по распределению в Россию?

Студентов могут столкнуться с нововведением.

«Парламентское собрание» «союза» Беларуси и России обсуждает возможность распределения выпускников на предприятия в двух странах, признанные приоритетными для экономики «союзного государства».

Такая идея обсуждается в комиссии по труду, социальной политике и здравоохранению, пишут «Минск-Новости».

В Беларуси уже усилили внимание к вопросу целевой подготовки учащихся непосредственно на предприятиях, которые задействованы в союзной экономике. Выпускников ССУЗов обеспечат работой на три года, а получивших образование в ВУЗах — на пять лет.

Как именно будет работать такая система распределения, не сообщается. В Беларуси распределение выпускников-бюджетников является обязательным, неоднократно поднимался вопрос о введении обязательного распределения и для студентов-платников.

В России же системы обязательного распределения не существует.

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