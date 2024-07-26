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СМИ: В Москве на Красной площади пытался себя поджечь глава НИИ, занимающегося военными разработками

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  • 26.07.2024, 17:26
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СМИ: В Москве на Красной площади пытался себя поджечь глава НИИ, занимающегося военными разработками

Он облил себя горючей жидкостью.

На Красной площади в Москве (Россия) пенсионер пытался себя поджечь. Ряд СМИ и телеграм-каналов утверждают, что это глава НИИ, занимающегося военными разработками, пишет ASTRA.

Мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег. Полицейские повалили его на землю и потушили. Он получил только легкие ожоги, его допрашивают, сообщает Mash.

Задержанный — руководитель Центрального научно-исследовательского института «Волна» 74-летний Владимир Арсеньев, утверждает «Московский комсомолец». НИИ, в котором он работает, разрабатывает и производит комплектующие для радиостанций сухопутных войск, авиации и ВМФ.

В прошлом году Арсеньева обвинили в умышленном срыве сроков поставок заказов для войны в Украине. По версии обвинения, он украл документацию на разработки другого предприятия. Позже проверка нарушений не нашла, а Арсеньев подал иск о защите чести и достоинств, утверждает Mash.

В то же время Baza пишет, что Арсеньев написал заявление в Следственный комитет, в котором сообщил, что предприятие умышленно банкротят и не дают ему выполнить гособоронзаказ.

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