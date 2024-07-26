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Российское судно проникло в территориальные воды Финляндии

  • 26.07.2024, 17:42
Российское судно проникло в территориальные воды Финляндии

Идет расследование.

Финская Пограничная служба расследует несанкционированный заход российского судна в территориальные воды Финляндии. Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщило Министерство обороны Финляндии.

Ведомство сообщило, что подозревает российское судно в территориальном нарушении морской акватории Финляндии в восточной части Финского залива во второй половине дня в пятницу, 26 июля.

«Пограничная служба расследует этот инцидент и предоставит дальнейшую информацию по мере продвижения расследования», – добавили в финском Минобороны.

Там напомнили, что в последний раз территориальное нарушение зафиксировали 10 июня, когда четыре российских самолета вошли в воздушное пространство Финляндии.

Расследование инцидента прекратили через две недели из-за отсутствия состава преступления.

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