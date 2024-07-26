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Центральный пункт новостной повестки

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  • Аркадий Дубнов
  • 26.07.2024, 18:16
  • 3,160
Центральный пункт новостной повестки
Аркадий Дубнов

В России — неординарное событие.

Резкое повышение ключевой ставки с 16 до 18 процентов, предпринятое сегодня Банком России, событие неординарное. Выше ключевая ставка повышалась лишь однажды за последние десятилетия, – 28 февраля 2022 года, спустя 4 дня после начала СВО в Украине. Тогда она подскочила до 20 процентов, нужно было ограничить денежный спрос на фоне панических ожиданий ввиду начала военных действий и сбить неминуемый рост инфляции.

Сегодня Центробанк объясняет свое решение попыткой упредить новый рост инфляции, прогноз которой он резко повысил до 6,5-7,0 процентов к концу года, хотя ожидалось в пределах 4 процентов. Приток денежной массы в России растет, очевидно, за счет «военных» выплат, что не может не разгонять инфляцию.

Случайным ли выглядит совпадение этого события с другой сегодняшней резонансной новостью, арестом бывшего заместителя министра обороны России, Героя России Дмитрия Булгакова, сказать трудно. Но в любом случае, обвинение в коррупции, предъявленное еще одному бывшему заму Сергея Шойгу, позволит российским государственным информресурсам сделать центральным пунктом новостной повестки дня борьбу с проворовавшимися генералами, что идет «на ура» в народе, а не скучную нудятину про ставшими дорогими кредиты и ипотеку.

Аркадий Дубнов, Telegram

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